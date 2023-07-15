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Сёмин: ЦСКА понравился больше «Зенита». В этом сезоне они смогут претендовать на золото

Сёмин: ЦСКА понравился больше «Зенита». В этом сезоне они смогут претендовать на золото
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Футбольный тренер Юрий Сёмин поделился мнением об игре «Зенита» и ЦСКА в матче за Суперкубок России (0:0, по пенальти — 5:4).

«Матч получился действительно хорошим и качественным. На мой взгляд, начало сезона высокого уровня. ЦСКА мне понравился больше. Они имели больше моментов, практически ничего не позволили сделать «Зениту».

Думаю, что в этом году, если ЦСКА решит проблему в атаке, то сможет претендовать на золотые медали. Серия пенальти — это лотерея. В этой лотерее «Зенит» выиграл», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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