Федотов: почему пенальти «Зениту» пошёл бить Ермаков? Раньше в 18 лет отрядами руководили

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, почему на серию 11-метровых ударов в матче за Суперкубок России он поставил шестым по счёту 18-летнего полузащитника Никиту Ермакова. Армейцы по пенальти проиграли «Зениту» (4:5; основное время — 0:0).

«Ермаков пошёл бить в порядке очереди. Парни его поддержали. Мировые звёзды первой величины не всегда могут справиться с давлением и пробить. Хотел бы отметить хорошую игру Михаила Кержакова.

Почему не пошёл бить кто-то постарше? Раньше в 18 лет уже отрядами руководили. Сколько можно быть молодым? Он год уже с нами. У него поставленный удар, мы его хорошо знаем. Задним числом просто говорить. Знал бы – соломинку бы подстелил. В этой лотереее есть много всего по чуть-чуть – и психология, и уверенность», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Напомним, сначала команды реализовали по четыре попытки с 11-метровой отметки, а после этого оба коллектива промахнулись: вратарь «Зенита» Кержаков взял удар защитника ЦСКА Милана Гаича, а Игорь Акинфеев – форварда петербуржцев Ивана Сергеева. После этого Кержаков снова сумел парировать удар от Ермакова. Решающий гол в серии забил защитник сине-бело-голубых Роберт Ренан, исполнивший 11-метровый удар «паненкой».