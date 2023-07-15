Главный тренер ЦСКА Федотов рассказал о травме Дивеева

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после матча с «Зенитом» (0:0, по пенальти — 4:5) рассказал о повреждении защитника красно-синих Игоря Дивеева.
«У Дивеева заклинил голеностоп, поэтому замена вынужденная. Надеемся, что там не будет травмы», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Дивеев был заменён в перерыве матча, вместо него на поле вышел Кирилл Набабкин.
«Зенит», выиграв Суперкубок России в четвёртый раз подряд, теперь является рекордсменом по победам в этом турнире — их у команды восемь. ЦСКА становился обладателем трофея семь раз, каждый из которых — вместе с голкипером Игорем Акинфеевым, принимавшим участие и в сегодняшнем матче. Дивеев ни разу не выигрывал Суперкубок России, Кубок страны в сезоне-2022/2023 — его единственный командный титул в карьере.
- 15 июля 2023
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