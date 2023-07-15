Федотов: ЦСКА в матче с «Зенитом» не хватило банальных вещей

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после матча с «Зенитом» (0:0, по пенальти — 4:5) рассказал, чего не хватило его команде для победы.

«Сегодня был незабываемый антураж. Наших болельщиков было очень много. Это наш 12-й игрок, и команда сделала всё на поле, чтобы отблагодарить за такую горячую поддержку. А не хватило нам банальных вещей: последнего паса и точного удара. Не хватило голов. в «Зените» собраны игроки высочайшего класса и голкипер, который сегодня продемонстрировал всё своё мастерство», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков отразил два пенальти из шести, голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев — один. В основное время матча сине-бело-голубые ни разу не пробили в створ ворот соперника.