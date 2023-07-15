«Зенит» выиграл Суперкубок России, не нанеся ни одного удара в створ в основное время
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Завершился матч за Суперкубок России между санкт-петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА. Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Победу в серии пенальти одержал «Зенит» (5:4; основное время — 0:0).
Петербуржская команда за 90 минут игры не смогла нанести ни одного удара в створ ворот Игоря Акинфеева. Всего сине-бело-голубые три раза били в сторону ворот соперника. Армейцы, в свою очередь, нанесли четыре удара в створ ворот Михаила Кержакова.
Благодаря победе над ЦСКА «Зенит» стал командой, которая чаще всех завоёвывала Суперкубок России — восемь раз. Ранее итоги матча подвёл главный тренер армейцев Владимир Федотов.
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