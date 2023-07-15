Малком назвал двух главных конкурентов «Зенита» в РПЛ

Бразильский нападающий «Зенита» Малком дал оценку того, кто в грядущем сезоне российского чемпионата способен навязать сине-бело-голубым наибольшую конкуренцию.

«Главные конкуренты «Зенита»? Назову «Спартак» и «Ростов». Это команды, которые стараются играть в зрелищный футбол. Их тренеры ставят комбинационную игру — это хорошо для российского чемпионата, который, как я понимаю, часто критикуют за отсутствие зрелищной игры. Говорят, что здесь силовой футбол и одна сплошная борьба. А «Спартак» и «Ростов», как мне кажется, очень здорово строят игру», — передаёт слова Малкома корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, сегодня, 15 июля, «Зенит» выиграл Суперкубок России в матче с московским ЦСКА (0:0, по пенальти — 5:4). Это уже четвёртая подряд победа петербургского клуба в турнире.