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«Торпедо» обыграло махачкалинское «Динамо» в матче стартового тура Первой лиги

«Торпедо» обыграло махачкалинское «Динамо» в матче стартового тура Первой лиги
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Завершился матч 1-го тура Мелбет Первой лиги-2023/2024, в котором встречались московское «Торпедо» и махачкалинское «Динамо». Команды играли на стадионе «Лужники» (Москва). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург). «Торпедо» одержало уверенную победу — 2:0.

В первые полчаса игры болельщикам не довелось увидеть забитые мячи, однако уже на 32-й и 34-й минутах автозаводцы дважды отличились: сперва гол забил полузащитник Роман Юзепчук, а чуть позже — форвард Игорь Лебеденко. До конца встречи команды больше не огорчали друг друга — 2:0 в пользу московской команды.

В прошлом сезоне «Торпедо» вылетело из Российской Премьер-Лиги. Москвичи заняли последнее, 16-е место, набрав 13 очков в 30 матчах. Махачкалинское «Динамо» расположилось на восьмой строчке Первой Лиги, набрав 46 очков и отстав от зоны стыковых матчей всего на четыре очка.

Россия - Мелбет Первая лига. 1-й тур
15 июля 2023, суббота. 19:30 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Юзепчук – 32'   2:0 Лебеденко – 34'
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