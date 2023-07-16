Лукаку присоединится к «Челси» 17 июля, но не поедет с командой в тур по США

Нападающий лондонского «Челси» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку предупредил главного тренера синих Маурисио Почеттино о возвращении в команду в понедельник, 17 июля. Тем не менее, форвард пропустит тур в США, в рамках которого «Челси» начнёт проводить матчи уже на следующей неделе, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Таким образом, Лукаку начнёт тренироваться на базе «аристократов» в Кобхэме без главного тренера и основного состава команды. Также в турне не поедут нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг и Хаким Зиеш, которые с большой вероятностью покинут «Челси» этим летом.
Изначально планировалось, что Лукаку присоединится к команде 12 июля, однако затем дату начала предсезонной подготовки бельгийца вместе с лондонцами перенесли на 17 июля, так как ожидалось, что к этому моменту может быть завершена сделка по переходу игрока в «Интер». 15 июля стало известно, что миланцы выходят из переговоров по трансферу Лукаку.
Первый матч в рамках тура по США «Челси» проведёт 19 августа в Северной Каролине. Соперником станет валлийский клуб «Рексем», которым владеет Райан Рейнольдс.
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