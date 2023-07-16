Владелец «Интер Майами» после прихода Месси: будем превращать мечты в реальность

Управляющий владелец «Интер Майами» Хорхе Мас после официального подтверждения перехода в команду нападающего Лионеля Месси рассказал о планах своего клуба.

«Для меня большая честь приветствовать Лео Месси и его семью в их новом доме. В 2018 году мы дали обещание построить амбициозный клуб, который привлечёт лучших игроков со всего мира. Клуб, который изменит глобальное представление о футболе в США и гарантирует, что, где бы ни обсуждался футбол, наш «Интер Майами» будет частью разговора. Огромное спасибо нашим фанатам, которые никогда не переставали верить. Вместе мы продолжим превращать мечты в реальность», — приводит официальный сайт МЛС слова Маса.

Первый матч в составе «Интер Майами» 36-летний Месси должен провести 21 июля против мексиканского «Крус Асуль» в Кубке лиг.