Владелец «Интер Майами» после прихода Месси: будем превращать мечты в реальность

Управляющий владелец «Интер Майами» Хорхе Мас после официального подтверждения перехода в команду нападающего Лионеля Месси рассказал о планах своего клуба.
«Для меня большая честь приветствовать Лео Месси и его семью в их новом доме. В 2018 году мы дали обещание построить амбициозный клуб, который привлечёт лучших игроков со всего мира. Клуб, который изменит глобальное представление о футболе в США и гарантирует, что, где бы ни обсуждался футбол, наш «Интер Майами» будет частью разговора. Огромное спасибо нашим фанатам, которые никогда не переставали верить. Вместе мы продолжим превращать мечты в реальность», — приводит официальный сайт МЛС слова Маса.
Первый матч в составе «Интер Майами» 36-летний Месси должен провести 21 июля против мексиканского «Крус Асуль» в Кубке лиг.
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