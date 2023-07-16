Глава МЛС – о Месси: рады, что величайший игрок в мире выбрал «Интер Майами»

Руководитель МЛС Дон Гарбер высказался о переходе аргентинского нападающего Лионеля Месси в «Интер Майами».
«Мы очень рады, что величайший игрок в мире выбрал «Интер Майами» и нашу лигу. Его решение является свидетельством импульса и энергии нашей лиги и нашего спорта в Северной Америке. Мы не сомневаемся, что Лионель покажет миру, что MLS может быть лигой выбора для лучших игроков в игре. Мы с нетерпением ждём его дебюта за «Интер Майами» в нашем турнире в конце этого месяца», — приводит слова Гарбера официальный сайт «Интер Майами».
Месси перешёл в «Интер Майами» на правах свободного агента. Он будет выступать за команду из США под 10-м номером. Ранее он провёл два сезона в «ПСЖ», с которым дважды стал чемпионом Франции.
Болельщик поцеловал Лионеля Месси
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