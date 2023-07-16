Игрок «Зенита» Ренан объяснил, почему пробил «паненкой» решающий пенальти в матче с ЦСКА

Защитник «Зенита» Роберт Ренан прокомментировал победу команды в матче за Суперкубок России с ЦСКА (0:0 – основное время, 5:4 – в серии пенальти).

«С самого начала было понятно, что игра будет сложной. Мы прекрасно понимали класс, качество и силу игроков ЦСКА. Но мы смогли выдержать их атакующую игру и довели дело до победы. С самого начала было понятно, что игра будет сложной. Мы прекрасно понимали класс, качество и силу игроков ЦСКА. Но мы смогли выдержать их атакующую игру и довели дело до победы.

Когда в кругу мы стояли и возник вопрос, кто хочет пробить, я вызвался. Мне очень хотелось нанести удар. Но скажу честно, что если бы предыдущую попытку игрок ЦСКА реализовал, то я, конечно же, пробил бы обычным способом. А поскольку Миша спас, я ударил как ударил. Нет, не тренирую удар «паненкой», но всегда в голове держу, что если представится шанс, то обязательно пробью так. И слава богу, сегодня всё получилось», — приводит слова Ренана официальный сайт «Зенита».

Благодаря победе над ЦСКА «Зенит» стал клубом, который чаще всех завоёвывал Суперкубок России — восемь раз. Семь раз побеждали как раз армейцы.