У Вендела нет предложений, но «Зенит» и не отпустит сразу и его, и Клаудиньо — Касагранде

Полузащитник «Зенита» Вендел хочет покинуть команду, однако по нему российский клуб не имеет предложений. Об этом сообщает журналист Вене Касагранде в «Твиттере».

По сведениям источника, «Фламенго», интересующийся Клаудиньо, отказался от перехода Вендела, чтобы не мешать первой сделке. К тому же «Зенит» с малой долей вероятности отпустит двух бразильцев в одно трансферное окно.

Вчера, 15 июля, «Зенит» выиграл Суперкубок России, обыграв в финале турнира ЦСКА (0:0, 5:4 пен). Для команды Сергея Семака это восьмой подобный трофей — единоличный рекорд соревнования по количеству трофеев. Новый сезон Российской Премьер-Лиги начнётся для «Зенита» матчем с «Пари НН» на выезде. Он пройдёт 22 июля.

Вендел готовится к сезону за пределами России. Видеоролик: