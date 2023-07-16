Винисиус поддержал Менди и раскритиковал журналистов

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор отправил слова поддержки французскому защитнику Бенжамену Менди, с которого сняли все обвинения в деле по изнасилованиям.
«Я сожалею обо всем, через что ты прошел, Бенжамен. Ты потерял два года своей карьеры, но это самое малое во всей этой ситуации… А как насчет психологической травмы? Наверняка твоя жизнь никогда не будет прежней. Культура разрушения репутации принесла еще одну жертву. До каких пор нас будут обвинять и осуждать, а мы не будем иметь права на элементарную защиту? Фейковые новости создаются и распространяются без проверки каких-либо фактов (что лично я ощутил во время отдыха), а дальше ситуация только ухудшается.
Быть ответственным было бы минимумом для любого профессионала, но в наше время это стало исключением. Нет никаких ограничений, всем нужно получить больше кликов и просмотров. У меня вопрос, что будет сделано для возмещения ущерба для Бенжамена?» — написал Винисиус в «Твиттере».
Стычка Винисиуса и вратаря «Валенсии» Мамардашвили в прошлом сезоне. Видеоролик:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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