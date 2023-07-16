Николай Писарев: давно не видел такой слабый «Зенит»

Тренер сборной России Николай Писарев прокомментировал победу «Зенита» в матче Суперкубка России с ЦСКА. Напомним, основное время завершилось вничью (0:0), после чего сине-бело-голубые победили в серии пенальти — 5:4.

«Я давно не видел такой слабый «Зенит». Не создать ни одного голевого момента, нужно вспомнить такой матч, когда была похожая статистика. ЦСКА успевал садиться назад во время начала атаки «Зенита», — приводит слова Писарева «Матч ТВ».

«Зенит» теперь является рекордсменом по количеству выигранных Суперкубков России — этот трофей стал для команды восьмым, а также четвёртым подряд. В 2020 и 2021 годах петербуржцы были сильнее «Локомотива» (2:1 и 3:0), а в прошлом сезоне «Зенит» разгромил «Спартак» со счётом 4:0.