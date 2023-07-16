Бышовец назвал потенциальных участников борьбы за чемпионство РПЛ в новом сезоне

Российский тренер Анатолий Бышовец назвал потенциальных участников борьбы за чемпионство Российской Премьер-Лиги в сезоне-2023/2024.

«Матч за Суперкубок даёт основания говорить о том, что борьба за чемпионство в РПЛ будет проходить между «Зенитом» и ЦСКА. «Спартак» и «Локомотив» будут рядом, потому что красно‑белые серьёзно усиливаются, а железнодорожники провели добротную концовку прошлого сезона», — приводит слова Бышовца «Матч ТВ».

Вчера, 15 июля, «Зенит» стал обладателем Суперкубка России, обыграв ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти).

В прошлом сезоне РПЛ «Зенит» стал чемпионом страны, набрав 70 очков. ЦСКА (58) занял второе место, «Спартак» (54) — третье. «Локомотив» (45) финишировал на восьмой строчке в турнирной таблице.