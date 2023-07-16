Петрушин: ЦСКА выглядел очень прилично, у «Зенита» практически не было моментов

Бывший игрок и тренер московского «Динамо» Алексей Петрушин прокомментировал победу «Зенита» в матче Суперкубка России с ЦСКА. Напомним, основное время завершилось вничью (0:0), после чего сине-бело-голубые победили в серии пенальти — 5:4.

«ЦСКА выглядел очень прилично, особенно ощутимое преимущество команда имела с 60-й минуты. В целом игра была не самой яркой, но у армейцев было два-три железных момента, а у «Зенита» практически не было голевых моментов. У ЦСКА было больше шансов на победу в основное время. Единственное, в конце матча Малком мог выходить один на один с Акинфеевым, но там у Мантуана свело ногу. «Зенит» практически ни разу не пробил по воротам, а как забивать, если ты не бьёшь?

Конечно, мне больше понравился ЦСКА, но Кержаков стал героем матча. В этой ситуации Михаил точно герой игры», — приводит слова Петрушина «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» теперь является рекордсменом по количеству выигранных Суперкубков России — этот трофей стал для команды восьмым, а также четвёртая победа подряд. В 2020 и 2021 годах петербуржцы были сильнее «Локомотива» (2:1 и 3:0), а в прошлом сезоне «Зенит» разгромил «Спартак» со счётом 4:0.