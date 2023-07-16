Масалитин — о Суперкубке: «Зенит» не впечатлил. В чемпионате у других команд будут шансы

Бывший футболист Валерий Масалитин высказался о матче Суперкубка России, в котором «Зенит» обыграл ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти).
«Игра была средненькая без особых скоростей. К этой игре команды подошли не во всеоружии. В первом тайме «Зенит» полностью контролировал игру, ЦСКА отдал мяч и старался играть на контратаках. Армейцы преуспели в обороне и практически ничего не дали сделать Малкому и Клаудиньо. В плане обороны к ЦСКА вообще претензий нет.
При запредельном проценте брака ЦСКА умудрялся создавать моменты. Ещё матч с «Фенербахче» показал, что у «Зенита» есть проблемы на втором этаже — ЦСКА старался извлечь из этого преимущество. Во втором тайме силёнки заканчивались и пошли замены. В этой ситуации ЦСКА больше преуспел: Кучаев и Ермаков держали мяч и создавали моменты.
Серия пенальти — это лотерея. Здесь больше влияют нервы: кто и как готов психологически. К сожалению, ЦСКА здесь проиграл. Эта игра показала, что в случае ухода ещё Клаудиньо и Малкома «Зениту» предстоит болезненный переход. «Зенит» не впечатлил. В чемпионате у других команд будут шансы, потреплют нервы «Зениту», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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