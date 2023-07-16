«ПСЖ» провёл переговоры с Влаховичем, «Ювентус» все ещё ждёт официального предложения

Французский «ПСЖ» провёл первые переговоры по возможному переходу с окружением нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича, но всё ещё не сделал официального предложения по сербскому футболисту, сообщает Football Italia.

По информации источника, парижскому клубу уже удалось установить контакт и обговорить возможный переход с окружением Влаховича. Однако «ПСЖ» все ещё не отправил официального предложения по футболисту в туринский клуб. «Ювентус» пока что готов ждать парижан, но время играет против них, поскольку «Челси» хочет продать Ромелу Лукаку как можно скорее, а туринский клуб проявлял сильный интерес к бельгийскому нападающему. Тем не менее парижскому клубу необходимо сначала продать четырёх игроков, чтобы подписать Влаховича. Только после этого «ПСЖ» сделает официальное предложение.

Влахович выступает за «Ювентус» с января 2022 года. В сезоне-2022/2023 на счету серба 42 матча за «старую синьору» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с туринским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.