На матче Суперкубка России «Зенит» — ЦСКА были задержаны четыре болельщика

Вчера, 15 июля, на матче Суперкубка России «Зенит» — ЦСКА в Казани были задержаны четыре болельщика. Об этом сообщил телеграм-канал «Мутко против».

Отмечается, что задержаны были трое болельщиков «Зенита» и один — ЦСКА. Двое питерцев были задержаны за мелкое хулиганство, ещё один болельщик сине-бело-голубых из Карелии — за попытку проникнуть на территорию стадиона без билета. Фаната ЦСКА задержали за демонстрацию нацистской символики. Других нарушений на самом матче обнаружено не было.

В сезоне-2022/2023 «Зенит» стал чемпионом России, а ЦСКА выиграл Кубок страны. Команда Сергея Семака набрала 70 очков после 30 матчей, армейцы стали вторыми (58). В Суперфинале ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти).