Бышовец: опыт серии пенальти в матче с «Фенербахче» помог «Зениту» обыграть ЦСКА

Российский тренер Анатолий Бышовец прокомментировал победу «Зенита» в матче Суперкубка России с ЦСКА. Напомним, основное время завершилось вничью (0:0), после чего сине-бело-голубые победили в серии пенальти — 5:4.

«У «Зенита» было преимущество в серии пенальти, так как они совсем недавно били послематчевые удары в матче с «Фенербахче» на Кубке PARI Премьер. А ЦСКА был лучше в создании голевых моментов. Чувствовалось, что Федотову удалось подвести игроков к матчу в оптимальном состоянии. Армейцы сыграли достаточно агрессивно, использовали открытое пространство в атаке. Однако подготовка «Зенита» сыграла решающую роль в матче за Суперкубок», — приводит слова Бышовца «Матч ТВ».

«Зенит» теперь является рекордсменом по количеству выигранных Суперкубков России — этот трофей стал для команды восьмым, а также четвёртая победа подряд. В 2020 и 2021 годах петербуржцы были сильнее «Локомотива» (2:1 и 3:0), а в прошлом сезоне «Зенит» разгромил «Спартак» со счётом 4:0.