Бышовец: ЦСКА не нужно усиление, у них есть своя молодёжь

Российский тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о трансферной политике ЦСКА и рассказал, нужно ли армейцам усиление этим летом. Напомним, вчера, 15 июля, ЦСКА проиграл «Зениту» в матче Суперкубка России. Основное время завершилось вничью (0:0), после чего сине-бело-голубые победили в серии пенальти — 5:4.

«Говорить об усилении отдельных позиций не стоит, только если о дублировании. У армейцев есть своя хорошая молодёжь, которая может составить конкуренцию основному составу. Это говорит о том, что стратегически ЦСКА действует правильно. Может сформироваться команда, которая навяжет борьбу за чемпионство», — приводит слова Бышовца «Матч ТВ».

В прошлом сезоне РПЛ «Зенит» стал чемпионом страны, набрав 70 очков. ЦСКА занял второе место, набрав 58 очков.