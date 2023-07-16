Ромелу Лукаку отказал «Интеру» из-за финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»

Бельгийский нападающий «Челси» Ромелу Лукаку решил не переходить в миланский «Интер» этим летом из-за финала Лиги чемпионов — 2022/2023, где «Манчестер Сити» с минимальным счётом одолел «нерадзурри» (1:0). Игрок был недоволен тем, что его не включили в стартовый состав на финал, сообщает Football Italia.

По информации источника, Лукаку был недоволен многими решениями главного тренера «Интера» Симоне Индзаги на протяжении всей второй половины сезона-2022/2023, особенно не включением бельгийского форварда в стартовый состав на финал Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Итальянский специалист часто оставлял Ромелу на скамейке запасных в важных играх, отдавая предпочтение Эдину Джеко и Лаутаро Мартинесу, хотя бельгиец был в отличной форме в последние месяцы сезона, забив семь мячей в восьми последних играх Серии А. Лукаку не чувствовал себя центральной фигурой в проекте Индзаги, потому решил не отвечать руководству «Интера», чтобы вынудить их прекратить переговоры с «Челси» о трансфере.

В сезоне-2022/2023 Лукаку выступал за «Интер» на правах аренды. На счету бельгийца 37 матчей за «нерадзурри» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с «Челси» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, согласно данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.