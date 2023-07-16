Сенников: ЦСКА в Суперкубке выглядел лучше «Зенита» как физически, так и тактически
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Бывший футболист Дмитрий Сенников высказался о матче Суперкубка России, в котором «Зенит» обыграл ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти).
«По игре ЦСКА выглядел получше как тактически, так и физически. У них были более острые моменты. Но пенальти — это лотерея. Даже Игорь Акинфеев не помог в этой ситуации.
Первая игра не о многом говорит. Мы знаем уровень игроков «Зенита». Мы знаем, как они могут играть на длинной дистанции. У них длинная скамейка, которая может выдержать этап в 30 игр. Физические кондиции придут к игрокам попозже, а там ещё добавляется и мастерство игроков. Конечно, всем командам против «Зенита» будет очень тяжело играть», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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