Егор Бабурин: поздравил Мишу Кержакова после матча с ЦСКА. Просто пенальти-киллер!

Вратарь «Торпедо» Егор Бабурин подвёл итоги Суперкубка России, в котором московский ЦСКА встречался с санкт-петербургским «Зенитом».
«Смотрели ли я Суперкубок? Видел только первые 30 минут. Созванивался с Мишей Кержаковым, поздравлял его. Герой, настоящий пенальти-киллер! Он говорит, что выиграл пятый, шестой или седьмой Суперкубок. Он, по-моему, сам не знает, каким стал этот трофей по счёту.
Можно ли подвинуть такой «Зенит» с первого места в Российской Премьер-Лиге? Неправильно делать выводы по первой игре сезона. Чуть позже и состав будет немного другой. «Зенит» всё равно будет доминировать — сто процентов», — приводит слова Бабурина «РБ Спорт».
Победу в матче за Суперкубок в серии пенальти одержал «Зенит» (5:4; основное время — 0:0). Решающий удар с 11-метровой отметки реализовал защитник петербуржцев Роберт Ренан, пробивший «паненкой». Вратарь «Зенита» Кержаков отразил два удара в серии: от защитника ЦСКА Милана Гаича и от полузащитника Никиты Ермакова.
- 16 июля 2023
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