Председатель совета директоров «Зенита» прокомментировала победу в матче за Суперкубок

Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина прокомментировала победу сине-бело-голубых в матче с ЦСКА за Суперкубок России.
«В 2023 году у «Зенита» 23 трофея. Самый титулованный клуб страны в 21 веке! В достижениях не бывает конечной точки, двигаемся дальше!» – приводит слова Илюхиной пресс-служба «Зенита».
Напомним, 15 июля «Зенит» одержал победу в матче с московским ЦСКА за Суперкубок России в серии пенальти (5:4; основное время — 0:0). Решающий удар с 11-метровой отметки реализовал защитник петербуржцев Роберт Ренан, пробивший «паненкой». Вратарь «Зенита» Кержаков отразил два удара в серии: от защитника ЦСКА Милана Гаича и от полузащитника Никиты Ермакова.
«Зенит» выиграл восьмой Суперкубок России и стал рекордсменом по количеству трофеев. На втором месте находится ЦСКА с семью Суперкубками.
- 16 июля 2023
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