«Нефтехимик» с минимальным перевесом переиграл «Волгарь» в матче 1-го тура Первой лиги

Завершился матч 1-го тура Мелбет Первой лиги-2023/2024, в котором встречались «Нефтехимик» (Нижнекамск) и «Волгарь» (Астрахань). Команды играли на стадионе «Нефтехимик» (Нижнекамск). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). «Нефтехимик» одержал победу с минимальным перевесом в счёте — 2:1.

Уже на второй минуте матча хозяева повели благодаря точному удару Артёма Котика. В начале второго тайма (55-я минута) Тимур Жамалетдинов восстановил равновесие на табло. Победу «Нефтехимику» принёс Максим Петров, отметившийся голом чуть больше за десять минут до конца основного времени.

В прошлом сезоне «Нефтехимик» занял шестое место в Первой Лиге, набрав 47 очков в 34 матчах. «Волгарь» завершил сезон на 12-й строчке турнирной таблицы, в активе астраханской команды было 44 очка.