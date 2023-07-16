Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Нефтехимик» с минимальным перевесом переиграл «Волгарь» в матче 1-го тура Первой лиги

«Нефтехимик» с минимальным перевесом переиграл «Волгарь» в матче 1-го тура Первой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 1-го тура Мелбет Первой лиги-2023/2024, в котором встречались «Нефтехимик» (Нижнекамск) и «Волгарь» (Астрахань). Команды играли на стадионе «Нефтехимик» (Нижнекамск). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). «Нефтехимик» одержал победу с минимальным перевесом в счёте — 2:1.

Уже на второй минуте матча хозяева повели благодаря точному удару Артёма Котика. В начале второго тайма (55-я минута) Тимур Жамалетдинов восстановил равновесие на табло. Победу «Нефтехимику» принёс Максим Петров, отметившийся голом чуть больше за десять минут до конца основного времени.

В прошлом сезоне «Нефтехимик» занял шестое место в Первой Лиге, набрав 47 очков в 34 матчах. «Волгарь» завершил сезон на 12-й строчке турнирной таблицы, в активе астраханской команды было 44 очка.

Россия - Мелбет Первая лига. 1-й тур
16 июля 2023, воскресенье. 18:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 1
Волгарь
Астрахань
1:0 Котик – 2'   1:1 Жамалетдинов – 55'   2:1 Петров – 79'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023