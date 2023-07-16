За время Суперкубка России в Казани полицейские задержали 196 болельщиков

После матча между «Зенитом» и ЦСКА в рамках Суперкубка России за различные правонарушения в отделы полиции Казани было доставлено 196 болельщиков. Об этом сообщают в пресс-службе МВД России.
Всего правоохранителями составлено 156 административных протоколов. Стоит отметить, что больше всего болельщиков привлекли к ответственности за мелкое хулиганство – 114 человек.
По итогам рассмотрения судами 91 материала об административных правонарушениях назначены административные аресты на различные сроки в отношении 59 человек, ещё 27 – вынесены административные штрафы. На стадионе «Ак Барс Арена» в Казани охрану общественного порядка обеспечивали свыше 2,6 тысячи сотрудников полиции.
Напомним, победу в матче за Суперкубок в серии пенальти одержал «Зенит» (5:4; основное время — 0:0). Решающий удар с 11-метровой отметки реализовал защитник петербуржцев Роберт Ренан, пробивший «паненкой».
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