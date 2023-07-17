Леандро Паредес взял у «Галатасарая» неделю на размышления

Аргентинский полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес, которого парижане выставили на трансфер, получил официальное предложение от «Галатасарая». Однако игрок не торопится давать согласие, взяв неделю на размышления. Об этом сообщает L’Equipe.

Смена тренера в «ПСЖ» не повлияла на статус Паредеса – новый наставник чемпиона Франции Луис Энрике, как и его предшественник Кристоф Галтье, не находит футболисту места в своих планах. Аргентинца хотели продать «Ювентусу», за который он выступал в минувшем сезоне на правах аренды, но туринский клуб почти сразу отказался от этого варианта.

Позже интерес к игроку проявили римский «Лацио» и мадридский «Атлетико», однако наиболее выгодный запрос в «ПСЖ» поступил от «Фенербахче». Турки предложили парижанам € 6 млн за футболиста, а самому Леандро – трёхлетний контракт. Руководство парижского клуба дало согласие на переход, однако Паредес попросил неделю на принятие решения.

По информации французского издания, футболист надеется получить более выгодное предложение от «Лацио» или другого клуба из топ-чемпионата.