«Аякс» хочет вернуть Уэсли Снейдера

Спортивный директор «Аякса» Свен Мислинтата начал переговоры с бывшим игроком сборной Нидерландов Уэсли Снейдером, предлагая ему должность в штате клуба. Об этом сообщает The Telegraaf.

Организационная структура амстердамского «Аякса», который финишировал только третьим в завершившемся сезоне Эредивизии, переживает масштабную перестройку. Около месяца назад клуб назначил нового главного тренера в лице Мориса Стейна. Бывший тренер роттердамской «Спарты» заменил на этом посту Джона Хейтингу, став третьим тренером «Аякса» за год. Вскоре после этого в штат 49-летнего специалиста вошли Саид Баккати и Хедвигес Мадуро, которые в период с 2004 по 2008 год выступали за амстердамскую команду. Кроме того, в начале лета пост генерального директора «Аякса» покинул Эдвин ван дер Сар.

В какой роли видят в клубе Уэсли Снейдера, нидерландское издание не сообщает. Более того, утверждается, что стороны пока не достигли каких-либо договорённостей, поскольку переговоры были прерваны из-за недавней смерти матери Снейдера. Отмечается лишь, что Уэсли сможет перезапустить тренерскую карьеру под руководством опытного Стейна. Экс-игрок сборной Нидерландов ранее проходил тренерские курсы, но прекратил занятия.