Марио Фернандес был замечен на улицах Санкт-Петербурга

Защитник Марио Фернандес близок к переходу в санкт-петербургский «Зенит».

В социальных сетях появилась фотография экс-игрока ЦСКА из Санкт-Петербурга. Футболист гулял вместе с семьёй по улицам города.

Фото: Из социальных сетей

Сообщалось, что презентация Фернандеса в качестве футболиста «Зенита» пройдёт уже сегодня, 17 июля.

Напомним, Фернандес десять лет выступал за ЦСКА — с 2012 по 2022 год. В 2022 году игрок приостановил карьеру, вернулся в Бразилию и провёл несколько матчей за «Интернасьонал». ЦСКА вёл переговоры о возвращении защитника, но переход так и не состоялся.

Ранее появлялась информация, что защитник подпишет с санкт-петербургской командой трёхлетнее соглашение с зарплатой в размере € 2,5 млн в год. ЦСКА предлагал игроку на € 1 млн меньше.