Марио Фернандес был замечен на улицах Санкт-Петербурга

Защитник Марио Фернандес близок к переходу в санкт-петербургский «Зенит».
В социальных сетях появилась фотография экс-игрока ЦСКА из Санкт-Петербурга. Футболист гулял вместе с семьёй по улицам города.
Фото: Из социальных сетей
Сообщалось, что презентация Фернандеса в качестве футболиста «Зенита» пройдёт уже сегодня, 17 июля.
Напомним, Фернандес десять лет выступал за ЦСКА — с 2012 по 2022 год. В 2022 году игрок приостановил карьеру, вернулся в Бразилию и провёл несколько матчей за «Интернасьонал». ЦСКА вёл переговоры о возвращении защитника, но переход так и не состоялся.
Ранее появлялась информация, что защитник подпишет с санкт-петербургской командой трёхлетнее соглашение с зарплатой в размере € 2,5 млн в год. ЦСКА предлагал игроку на € 1 млн меньше.
- 17 июля 2023
-
03:00
-
02:48
-
02:39
-
02:34
-
02:22
-
01:58
-
01:51
-
01:40
-
01:24
-
00:55
-
00:50
-
00:29
-
00:25
-
00:21
-
00:05
- 16 июля 2023
-
23:59
-
23:40
-
23:35
-
23:33
-
23:27
-
23:15
-
22:58
-
22:55
-
22:50
-
22:45
-
22:35
-
22:34
-
22:21
-
22:18
-
22:10
-
21:55
-
21:54
-
21:40
-
21:29
-
21:28