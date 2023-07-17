Новосельцев: Семак, наверное, хочет получить новый вызов как тренер

Бывший российский футболист Иван Новосельцев высказался о главном тренере клуба Сергее Семаке.

«Сергей Богданович внутри себя, наверное, хочет получить какой‑то новый вызов как тренер. Ты не можешь оставаться на месте, можно эмоционально потухнуть и уже не будет стимула стать чемпионом. Есть и человеческий фактор, что всё приедается, и нужен новый вызов. Желаю, чтобы этот новый вызов появился в ближайшем будущем, и он был досягаемый, — приводит слова Новосельцева «Матч ТВ.

Напомним, «Зенит» 15 июля стал обладателем Суперкубка России, обыграв ЦСКА (0:0 – в основное время, 5:4 – в серии пенальти). В прошлом сезоне «Зенит» стал чемпионом России. Клуб из Санкт-Петербурга в пятый раз подряд стал чемпионом РПЛ.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.