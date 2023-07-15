Первый скандал сезона в России. Клаудиньо срывом на Семака провоцирует клуб на трансфер?

Главным героем матча за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА стал голкипер Кержаков. Несколько сейвов Михаила не только спасли петербургскую команду от поражения в основное время, но и принесли ей победу в серии пенальти. Главным антигероем – пожалуй, Клаудиньо. То есть тот, кто должен был создавать игру сине-бело-голубых, наполнять её красками. Но бразильский художник запомнился в Казани другими «художествами».

Клаудиньо был первым, кого поменяли в матче за Суперкубок, если не считать вынужденную замену Дивеева в перерыве. Сергей Семак убрал полузащитника с поля уже на 63-й минуте, выпустив вместо него Мостового. Судя по всему, тренер так решил не только из-за игры бразильца. Всё же в последней встрече на международном турнире в Санкт-Петербурге с «Фенербахче» Клаудиньо получил повреждение, поэтому его участие в Суперкубке ставилось под вопрос. Впрочем, раз полузащитник появился в основе, значит, сообщил тренерскому штабу о стопроцентной готовности играть.

Реакция Клаудиньо на замену – первый скандал нового сезона. Бразилец всем своим поведением, жестами показывал, что недоволен тренерским решением. Что-то кричал в адрес Семака и его ассистента, своего соотечественника Вильяма Оливейры. Потом и вовсе ушёл в раздевалку вместо того, чтобы оставаться на скамейке с командой до финального свистка. Его гнал в тёплый душ не русский мороз – гнала обида. Клаудиньо не без оснований считает себя большой звездой чемпионата России, а звёзд после часа матча меняют нечасто.

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Тем не менее в глубине души бразилец наверняка понимал, что провёл плохой матч. Ещё по ходу первого тайма Вильям за что-то критиковал Клаудиньо, они поспорили на бровке. «Зенит» почти ничего не создал с игры, не нанёс ни одного удара в створ. По оценке статистического сайта Sofascore, полузащитник наиграл всего лишь на 6,5 балла. Не бил по воротам, не сделал пасов под удар, отдал только 79% точных передач, допустил 13 потерь владения и трижды сфолил (больше всех в составе сине-бело-голубых). Когда Клаудиньо не в духе и не в лучшей форме, он скорее мешает команде, чем помогает ей. Такое с ним уже случалось в «Зените». Самый памятный пример – матч на Кубок России в сентябре прошлого года с «Крыльями Советов» в Самаре, когда бразилец заработал удаление.

Сергей Семак главный тренер «Зенита» «Игроки эмоционально реагируют на замену. Клаудиньо много пропустил, у него было повреждение. Мы пытаемся максимально его здоровье сохранять, поэтому вместо него вышел более свежий игрок. А то, что каждый футболист хочет играть, это нормально».

Волей-неволей задумаешься о том, что Клаудиньо заставляет руководство «Зенита» принять решение о своей продаже. Тем более матч транслировали в Бразилии. Полузащитник и руководству «Фламенго» мог тем самым показать, что делает всё возможное для того, чтобы трансфер состоялся. Ускоряйте переговоры, ребята! Если так, то Клаудиньо похитрее Вендела, который просто подставляет себя на несколько зарплат.

Согласно последним инсайдам из Бразилии, «Зенит» отклонил предложение «Фламенго» по Клаудиньо в размере € 15 млн. Петербуржцы якобы потребовали € 18 млн за 80% прав на игрока (остальные 20% остались у его прежнего клуба «РБ Брагантино»). Руководители «Фла» сомневались, стоит ли полузащитник таких денег. После этого всё же предложили € 17,5 млн «Зениту», видимо, с учётом бонусов и € 1,7 млн «РБ Брагантино». В клубе из Рио-де-Жанейро не пойдут на любые условия чемпионов России, как это сделал «Коринтианс» в истории с подписанием Юри Алберто, но ради трансфера Клаудиньо отказались от Вендела, чтобы одна сделка не навредила другой.

Мотивированные бразильцы делают разницу, потерявшие мотивацию – превращаются в проблему. Это мы помним и по ЦСКА времён Даниэла Карвальо, это демонстрирует и история Вендела. Продление контракта с улучшением условий на какое-то время затмило для Клаудиньо, Вендела и других потерю Лиги чемпионов, но делать чемпионат России пиком своей карьеры никто из них, конечно же, не хочет.

С другой стороны, с «Зенитом» давление не пройдёт. Даже Халк в своё время не смог заставить руководство петербургского клуба закрыть его трансфер «здесь и сейчас», получив фантастическое предложение из Китая. Терпел ещё полгода, пока сине-бело-голубые не завершили сезон в Лиге чемпионов и РПЛ. В худшем случае полузащитник присядет на скамейку, что не будет хорошо ни для «Зенита», ни для самого бразильца. Говорят, Семак не считает Клаудиньо, в отличие от Дугласа Сантоса, незаменимым игроком.