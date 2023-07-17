«Фламенго» готов арендовать Вендела, но рассматривает ещё одного футболиста

Бразильский «Фламенго», который продолжает переговоры по покупке полузащитника «Зенита» Клаудиньо, собирается арендовать ещё одного бразильского легионера команды. Речь идёт о полузащитнике Венделе, которому разрешили поиск нового клуба. Также «Фламенго» рассматривает вариант с хавбеком «Ривер Плейта» Николасом де ла Крузом. Об этом сообщает журналист Гилмар CRF в «Твиттере».

26-летний Вендел по-прежнему находится в Бразилии, однако должен вернуться в расположение «Зенита», где и будет разбираться со своей карьерой. Поиск нового клуба для бразильца пока не увенчался успехом, его соглашение с командой из Санкт-Петербурга рассчитано до окончания сезона-2026/2027.

Вендел готовится к сезону за пределами России. Видеоролик: