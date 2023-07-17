«Ноттингем Форест» обсуждает с «Манчестер Юнайтед» приобретение голкипера Хендерсона

Вратарь Дин Хендерсон, проведший прошлый сезон в «Ноттингем Форест» на правах аренды, может покинуть «Манчестер Юнайтед» этим летом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По данным источника, на этой неделе представители клубов проведут очередную встречу, чтобы обсудить переход 26-летнего англичанина в «Ноттингем Форест» на постоянной основе. «Манчестер Юнайтед» готов будет отпустить Хендерсона, как только оформит трансфер голкипера «Интера» Андре Онана.
Дин Хендерсон — воспитанник академии «Манчестер Юнайтед». Прошлый сезон английский голкипер провёл в «Ноттингем Форест» на правах аренды, принял участие в 18 матчах в рамках английской Премьер-лиги и семь раз оставил свои ворота в неприкосновенности.
Примерная стоимость 26-летнего футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 18,00 млн.
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