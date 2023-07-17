Полузащитник «Зенита» Ерохин пожелал удачи Кузяеву в «Гавре»
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин пожелал удачи своему бывшему одноклубнику Далеру Кузяеву, который перешёл во французский «Гавр». Также игрок сине-бело-голубых поблагодарил товарища за годы, проведённые вместе.
«Это его решение. Я написал ему, когда о переходе объявили официально. Поздравил его и сказал спасибо за те годы, что мы играли бок о бок. Огромный респект Далеру как человеку и футболисту. Удачи ему», — приводит слова Ерохина «РИА Новости Спорт».
30-летний Кузяев играл за «Зенит» шесть лет, став пятикратным чемпионом России. В июле 2023 года полузащитник подписал двухлетний контракт с «Гавром», командой, которая вышла во французскую Лигу 1 по итогам предыдущего сезона.
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