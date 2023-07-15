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Созин: переход Кузяева в «Гавр» негативно влияет на статус и цену нашего футбола

Созин: переход Кузяева в «Гавр» негативно влияет на статус и цену нашего футбола
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Футбольный эксперт Дмитрий Созин высказался о переходе российского полузащитника Далера Кузяева во французский «Гавр».

«Прошло несколько дней, как Кузяев подписал контракт с «Гавром». Восторги и похвала потихоньку спадают, начинают появляться цифры. Я не люблю считать чужие деньги, зарплата Кузяева – его дело. Но на остальных тут это всё же тоже повлияет.

Сразу скажу: то, что Далер вышел из зоны комфорта, уехал в топ-5 и будет играть против «ПСЖ», – здорово, молодец, что не испугался. Тут я поддерживаю тех, кто его хвалит. Но € 350 тыс. за год? Далер — заслуженный человек в нашем футболе. Один из сильнейших футболистов, игрок сборной, многократный чемпион. Если он бесплатно уезжает на такие деньги, то как быть остальным? Сколько тогда должен стоить условный Ерохин, Чистяков или Чалов? В Европе посмотрят и скажут: ребята, один из ваших лучших игроков бесплатно уехал в слабый клуб из Франции, почему мы за вас должны платить больше? Такой переход, не в плане выбора команды, а в плане финансов, очень сильно влияет на имидж, на статус нашего футбола, на цену наших игроков. И влияет негативно.

Ситуация получается двоякая: Далера хочется похвалить, что рискнул, но обидно, что наши игроки теперь могут обесцениться», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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