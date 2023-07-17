Измайлов: ФНЛ после атаки на Крымский мост находится на связи с клубами

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов заявил, что в связи с террористической атакой на Крымский мост лига находится на связи с клубами, ростовский СКА пока остаётся в Крыму.
«В связи со сложившейся ситуацией и террористической атакой на Крымский мост, которая повлекла обрушение дорожного полотна, Футбольная национальная лига находится на связи с клубами. В 1-м туре в группе 1.1 вчера ростовский СКА играл с «Севастополем», пока команда находится в Крыму. «Рубин Ялта» в Краснодарском крае — прорабатываются варианты возвращения в Ялту через паромную переправу и железнодорожное сообщение.
Что касается 2-го тура, где «Кубань Холдинг» должна будет сыграет в Ялте, а «Севастополь» отправится в Ставрополь, то будем следить за развитием ситуации, общаться с командами и принимать решения. Отдельно сообщим, если будут какие‑то изменения в календаре», — говорится в опубликованном пресс-службой ФНЛ заявлении Измайлова.
Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что в ночь на понедельник двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами осуществлена атака на Крымский мост. В результате совершённого террористического акта повреждена автодорожная составляющая Крымского моста.
- 17 июля 2023
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