«Ман Юнайтед» достиг договорённости с Рашфордом о новом пятилетнем контракте — Орнштейн

«Манчестер Юнайтед» находится в шаге от заключения нового контракта с нападающим команды Маркусом Рашфордом. Об этом сообщает журналист Дэвид Орнштейн в своём «твиттере».

По информации источника, стороны достигли принципиальной договорённости о заключении нового соглашения. Срок контракта Рашфорда с «Манчестер Юнайтед» будет рассчитан до июня 2028 года. Сделка перешла уже в решающую стадию переговоров. Ранее Рашфорд отклонил несколько предложений о продолжении карьеры в других английских и европейских клубах.

25-летний Рашфорд — воспитанник «Манчестер Юнайтед». Его действующий контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.

В прошлом сезоне Рашфорд сыграл 56 матчей во всех турнирах, отметившись 30 голами и 11 голевыми передачами.

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