Экс-игрок ЦСКА Гордюшенко: возможно, мы многого не знаем о переходе Фернандеса в «Зенит»

Полузащитник «Родины» и воспитанник ЦСКА Астемир Гордюшенко заявил, что не хочет осуждать бразильца Марио Фернандеса за переход в «Зенит».

«Я лично знаю Марио — это замечательный человек, очень добрый. Это его решение, и он его принял, поэтому ни в коем случае не могу его осуждать. Может быть, мы многого не знаем. У него в приоритете семья. Возможно, какие‑то личные цели.

Он так посчитал нужным. Сможет ли кто‑то прервать гегемонию «Зенита» в РПЛ? Как раз смотрел вчерашний матч, переживал за пацанов, за своих друзей с ЦСКА. Но, к сожалению, немного не хватило. Сами знаете, серия пенальти — это лотерея. Конечно же, хотел бы, чтобы кто‑то отобрал чемпионство у «Зенита», — приводит слова Гордюшенко «Матч ТВ».