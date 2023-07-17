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«Палмейрас» предложил € 10 млн за Вендела. «Зенит» ещё не ответил отказом

«Палмейрас» предложил € 10 млн за Вендела. «Зенит» ещё не ответил отказом
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Бразильский «Палмейрас» сделал официальное предложение санкт-петербургскому «Зениту» по трансферу полузащитника Вендела. Об этом сообщил журналист Паулу Массини во время прямого эфира своего канала в «твиттере».

По информации источника, «Палмейрас» предложил «Зениту» компенсацию за переход Вендела в размере € 10 млн. Российский клуб ещё не ответил отказом.

Ранее один из тренеров «Зенита» Вильям де Оливейра рассказал, что Вендел должен вернуться в расположение сине-бело-голубых в ближайшее время. Вопрос о его будущем будет решён при его непосредственном участии. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявлял, что полузащитник хочет покинуть клуб и ему разрешено искать новую команду. По информации СМИ, в услугах Вендела заинтересован «Фенербахче».

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Источник: «Фенербахче» предложил «Зениту» аренду Вендела с правом выкупа
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