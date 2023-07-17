«Палмейрас» предложил € 10 млн за Вендела. «Зенит» ещё не ответил отказом

Бразильский «Палмейрас» сделал официальное предложение санкт-петербургскому «Зениту» по трансферу полузащитника Вендела. Об этом сообщил журналист Паулу Массини во время прямого эфира своего канала в «твиттере».
По информации источника, «Палмейрас» предложил «Зениту» компенсацию за переход Вендела в размере € 10 млн. Российский клуб ещё не ответил отказом.
Ранее один из тренеров «Зенита» Вильям де Оливейра рассказал, что Вендел должен вернуться в расположение сине-бело-голубых в ближайшее время. Вопрос о его будущем будет решён при его непосредственном участии. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявлял, что полузащитник хочет покинуть клуб и ему разрешено искать новую команду. По информации СМИ, в услугах Вендела заинтересован «Фенербахче».
- 17 июля 2023
-
13:50
-
13:44
-
13:32
-
13:30
-
13:30
-
13:19
-
13:15
-
13:05
-
13:00
-
13:00
-
12:59
-
12:50
-
12:43
-
12:42
-
12:38
-
12:25
-
12:16
-
12:06
-
12:04
-
12:00
-
11:56
-
11:47
-
11:45
-
11:37
-
11:36
-
11:30
-
11:28
-
11:23
-
11:16
-
11:16
-
11:13
-
11:09
-
11:09
-
11:00
-
10:53