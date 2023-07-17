Медведев: «Зенит» не вёл бы переговоры по Фернандесу, будь у того обязательства с ЦСКА

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев раскрыл подробности того, как клуб решился на переговоры по переходу в команду защитника Марио Фернандеса.

«Хочу ещё раз подчеркнуть, что мы вступили в переговоры с Марио, его представителями и клубом «Интер», когда убедились в том, что он является свободным агентом и у него нет никаких обязательств по отношению к клубу, в котором он провёл 10 лет. Если бы было иначе, мы бы никогда никаких действий предпринимать не стали. Быстро провели переговоры», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

ЦСКА разорвал контракт с Фернандесом весной 2022 года. Защитник играл за бразильский «Интернасьонал», однако покинул клуб и стал свободным агентом.