Петржела: трансфер Фернандеса — отличная сделка для «Зенита». У Марио колоссальный опыт

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением насчёт перехода защитника Марио Фернандеса в санкт-петербургский клуб.

«Отличная сделка для «Зенита»! Клуб вовремя включился в диалог с игроком и сделал всё правильно. Фернандес, безусловно, сильный игрок. Да, он является возрастным, но в 32 года ещё можно играть точно. У него колоссальный опыт за спиной.

Он провёл десять лет в ЦСКА. Марио станет отличным помощником для молодых игроков и всей команды. «Зенит» — молодцы! Уверен, что привести его в клуб было очень непростой задачей», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Официально о переходе Марио Фернандеса в «Зенит» стало известно сегодня, 17 июля.