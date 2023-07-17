Петржела: трансфер Фернандеса — отличная сделка для «Зенита». У Марио колоссальный опыт
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Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением насчёт перехода защитника Марио Фернандеса в санкт-петербургский клуб.
«Отличная сделка для «Зенита»! Клуб вовремя включился в диалог с игроком и сделал всё правильно. Фернандес, безусловно, сильный игрок. Да, он является возрастным, но в 32 года ещё можно играть точно. У него колоссальный опыт за спиной.
Он провёл десять лет в ЦСКА. Марио станет отличным помощником для молодых игроков и всей команды. «Зенит» — молодцы! Уверен, что привести его в клуб было очень непростой задачей», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Официально о переходе Марио Фернандеса в «Зенит» стало известно сегодня, 17 июля.
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