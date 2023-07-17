В «Оренбурге» рассказали о кредите доверия главному тренеру Иржи Ярошику

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о кредите доверия для главного тренера команды Иржи Ярошика, отметив, что в клубе будут помогать чешскому специалисту адаптироваться как можно быстрее.

«Как идёт адаптация Ярошика в «Оренбурге»? Как у обычного человека. В любом случае необходимо время. Мы это понимаем. Новая команда, новые футболисты. Нет никаких сложностей, всё идёт своим чередом, как мы планировали.

Большой ли у Иржи кредит доверия? Понимаем, в каких обстоятельствах он находится. Мы категорически против каких-то резких движений и не сторонники что-то менять, если на старте что-то пойдёт не так. По прошлому сезону вы это поняли. Поэтому будем ждать, работать, помогать быстрее адаптироваться», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Ярошик возглавил «Оренбург» после ухода из клуба Марцела Лички, который стал главным тренером московского «Динамо».