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Ренато Гойкович: Ярошик рассказывал о сборах Газзаева, но так больше в футбол не играют

Ренато Гойкович: Ярошик рассказывал о сборах Газзаева, но так больше в футбол не играют
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Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович рассказал, как познакомился с новоиспечённым наставником команды Иржи Ярошиком, а также о том, как тренер проводит тренировки.

«Да просто познакомились, потом Иржи с каждым индивидуально поговорил. Спросил, кто на какой позиции лучше себя чувствует, что думает о команде. Простой человек, который доносит только то, что нужно, и мне это в нём нравится. Нет такого, что он говорит по десять минут без умолку.

Стал ли он таким же жёстким как Газзаев? Пока непохоже. Каждая тренировка — с мячом, по полтора часа. Всё интенсивно, интересно. Иржи рассказывал о временах в ЦСКА, как они 20 дней бегали без мяча. Но это было очень давно, так никто больше в футбол не играет. Такой подход практиковали не только в России, раньше бегали в горах, по колено в снегу, но сейчас все используют мяч и все более или менее одинаково готовы», — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».

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