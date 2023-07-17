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Рианчо: «Спартаку» пора стать чемпионом. Надеюсь, трансферы помогут им обойти «Зенит»

Рианчо: «Спартаку» пора стать чемпионом. Надеюсь, трансферы помогут им обойти «Зенит»
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что благодаря летней трансферной кампании красно-белые смогут составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионский титул.

«Хорошо, что «Спартак» может укреплять состав серьёзными приобретениями. Надеюсь, эти трансферы помогут им обойти «Зенит». Уверен, Абаскаль сделает всё возможное, чтобы подарить болельщикам счастье от побед, как это делал Каррера. «Спартаку» пора стать чемпионом России, в прошлом сезоне они были к этому близки. Если состав позволит им бороться с «Зенитом» наравне, то у Абаскаля хватит знаний, чтобы привести «Спартак» к чемпионству», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Ранее этим летом «Спартак» подписал полузащитника ЦСКА Хесуса Медину и нападающего «Кадиса» Тео Бонгонда.

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