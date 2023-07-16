«Спартак» предлагает Эраковичу контракт на четыре года с зарплатой € 1,5 млн

Московский «Спартак» предлагает защитнику «Црвены Звезды» Страхине Эраковичу четырёхлетний контракт. Об этом сообщил Mozzart Sport.

По сведениям источника, зарплата защитника сборной Сербии в «Спартаке» может составить € 1,5 млн.

Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил за Эраковича € 7 млн и 10% от будущей перепродажи игрока. «Црвена Звезда» хочет выручить за защитника € 9 млн и 15% от следующей продажи. Первое предложение в € 5 млн было отклонено.

Эракович является воспитанником «Црвены Звезды». В основной команде он выступает с 2020 года. Срок действующего контракта с клубом рассчитан до 2026 года. Он дебютировал за сборную Сербии 2 июня 2022 года в матче Лиги наций с национальной командой Норвегии.