Марио Фернандес обратился к болельщикам «Зенита»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Марио Фернандес обратился к болельщикам сине-бело-голубых, пообещав, что будет показывать свой максимум и с честью и достоинством защищать клубные цвета.

«Что бы я хотел сказать болельщикам петербуржцев? Хочу поблагодарить всех и пообещать, что на меня всегда можно рассчитывать, что я буду показывать лучшее, на что способен, как на тренировках, так и в играх, чтобы с достоинством и честью защищать футболку «Зенита» и вести клуб к новым победам», — приводит слова Фернандеса официальный сайт «Зенита».

32-летний Фернандес перешёл в «Зенит» на правах свободного агента. Соглашение защитника с сине-бело-голубыми рассчитано на один сезон с возможностью продления ещё на год.