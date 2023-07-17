Биологическая мать Деле Алли заявила, что не переставала плакать после интервью сына

Дениз Алли, биологическая мама бывшего полузащитника сборной Англии Деле Алли, заявила, что не переставала плакать после эмоционального интервью своего сына, которое тот дал для YouTube-канала The Overlap.

«Я не могла перестать плакать с тех пор, как услышала, как мой сын описывает жестокое обращение, которому он подвергался в детстве. Не могу выразить словами, как я расстроена тем, что больше не общаюсь со своим сыном. Надеюсь, у меня будет шанс увидеть его снова», — приводит слова Дениз Алли The Mirror.

На прошлой неделе Деле Алли дал эмоциональное интервью бывшему защитнику «Манчестер Юнайтед» Гари Невиллу, рассказав о том, что перестал общаться со своей биологической матерью в 18-летнем возрасте.

В интервью Алли также рассказал о детских травмах, утверждая, что в возрасте шести лет к нему приставала подруга матери, а позже родители отправили его в Африку «учиться дисциплине». Недавно футболист прошёл курс лечения от зависимостей в реабилитационном центре.