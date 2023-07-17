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Биологическая мать Деле Алли заявила, что не переставала плакать после интервью сына

Биологическая мать Деле Алли заявила, что не переставала плакать после интервью сына
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Дениз Алли, биологическая мама бывшего полузащитника сборной Англии Деле Алли, заявила, что не переставала плакать после эмоционального интервью своего сына, которое тот дал для YouTube-канала The Overlap.

«Я не могла перестать плакать с тех пор, как услышала, как мой сын описывает жестокое обращение, которому он подвергался в детстве. Не могу выразить словами, как я расстроена тем, что больше не общаюсь со своим сыном. Надеюсь, у меня будет шанс увидеть его снова», — приводит слова Дениз Алли The Mirror.

На прошлой неделе Деле Алли дал эмоциональное интервью бывшему защитнику «Манчестер Юнайтед» Гари Невиллу, рассказав о том, что перестал общаться со своей биологической матерью в 18-летнем возрасте.

В интервью Алли также рассказал о детских травмах, утверждая, что в возрасте шести лет к нему приставала подруга матери, а позже родители отправили его в Африку «учиться дисциплине». Недавно футболист прошёл курс лечения от зависимостей в реабилитационном центре.

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