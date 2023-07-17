Тренер «Кубани» Григорян: предложил лидерам команды разделить ответственность со мной

Главный тренер «Кубани» Александр Григорян прокомментировал поражение в матче 1-го тура Мелбет Первой лиги с «Енисеем» (1:2).

«Конечно, мы можем говорить, что у нас Чуперка играл с очень серьёзной травмой и Абдокова не было. Всё можно говорить. Но первые 20 минут игры были провальными, потому что не было видно, что мы хозяева поля. В наших действиях не было страсти, агрессии. Конечно же, я как главный тренер должен нести ответственность за этот фактор. Но я предложил лидерам команды разделить эту ответственность со мной. Я предложил, а там посмотрим.

Можно сказать, что мы показали более-менее приемлемый футбол. Хотя он был очень медленным в нашем исполнении. Конечно же, это никак не связано с нашим функциональным состоянием. Потому что наши соперники достаточно темповая команда. Если брать отрезок после 20-й минуты, у нас было практически равенство в игре и территории. Скорее всего, это связано с тем, что не настроились. Когда я говорю не настроились – это может значить и перенастроились.

Кого назвал бы лидерами? Безусловно, центральные защитники Осипов и Байрыев – лидеры и ментально, и в игре. Но дело в том, что не нашлось лидера в средней линии. Опять же, к Чуперке вопросов нет, он играл с серьёзной травмой. С такой травмой обычный футболист не играет, просто не в состоянии играть. Надеюсь, что лидерские качества в себе начнет культивировать и развивать Махатадзе. Как по мне, так он игрок невероятного таланта. Возможно, его двигательную активность ограничивает физиология, может, генетика. Но он очень умный, интеллектуальный игрок. Чтобы этот интеллект воплотить в игру, конечно, нужно развивать в себе лидерские качества», — приводит слова Григоряна официальный сайт «Кубани».