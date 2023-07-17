Директор «Баварии»: официальное заявление о переходе Ким Мин Джэ — вопрос нескольких дней

Исполнительный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен высказался о возможном переходе защитника сборной Южной Кореи и «Наполи» Ким Мин Джэ в стан мюнхенцев.
«Ким Мин Джэ — потрясающий игрок. Мы хотим, чтобы он присоединился к нам. Я пока ничего не могу объявить. Надеюсь, это произойдёт в ближайшие дни.
Думаю, это всего лишь вопрос нескольких дней. Скоро Ким будет представлен в качестве игрока «Баварии», — приводит слова Дризена журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Напомним, недавно в СМИ сообщалось, что «Бавария» выкупит Ким Мин Джэ у «Наполи» за € 50 млн. В сезоне-2022/2023 на счету корейца 45 матчей за «Наполи» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с «партенопейцами» действует до конца июня 2025 года.
Ранее директор «Баварии» высказался о возможном переходе в мюнхенский клуб форварда сборной Англии Гарри Кейна.
- 17 июля 2023
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